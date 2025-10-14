Jeep представив флагманський електрифікований позашляховик із запасом ходу 800 км (фото)

Презентовано новий Jeep Grand Wagoneer 2026. Великий рамний позашляховик змінився зовні та отримав потужну електрифіковану версію на 656 сил.

Флагманський Jeep Grand Wagoneer пройшов планову модернізацію і вийде на ринок у США за ціною від 62 145 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Лінійку поповнила 656-сильна електрифікована версія Фото: Stellantis

Новий Jeep Grand Wagoneer пізнається, передусім, за зміненою передньою частиною у дусі електромобіля Jeep Wagoneer S. Він отримав вужчу радіаторну решітку, тонші фари та великий повітрозабірник у бампері. Також замінили колісні диски та встановили нові ліхтарі, з’єднані діодною смугою. Як і раніше, модель пропонують у варіантах завдовжки 5,4 та 5,7 м.

У салоні покращили матеріали оздоблення та встановили збільшений 12-дюймовий тачскрін на центральній панелі. Крім того, з’явилася покращена проєкція на лобове скло.

У салоні збільшили центральний тачскрін Фото: Stellantis

Із лінійки зник базовий варіант Jeep Wagoneer, тому тепер флагманська модель пропонується у дорожчих і багатше оснащених версіях. Топова комплектація Summit Reserve тепер включає акустику McIntosh із 23 динаміками, холодильник, вентиляцію крісел першого і другого ряду.

У лінійці Jeep Grand Wagoneer 2026 поповнення – з’явився плагін-гібрид REEV. Він оснащений із парою електромоторів потужністю 656 к. с., батареєю на 92 кВт∙год та 3,6-літровим бензиновим генератором. Позашляховик здатен розігнатися до сотні за 5 с, а його загальний запас ходу на бензині та електротязі перевищує 800 км.

Внутрішнє оздоблення покращене Фото: Stellantis

Базова 3,0-літрова 420-сильна турбошістка Hurricane залишилася, а от її потужніший варіант на 540 сил та 6,4-літровий V8 Hemi вже не пропонують.

Між іншим, нещодавно презентували відроджений Jeep Grand Cherokee, який став гібридом.

Також Фокус писав, що Stellantis повернув на ринок недорогий пікап Dakota.