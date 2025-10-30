Новий Jeep Compass надійшов у виробництво та виходить на ринок: ціна і подробиці (фото)

Новий Jeep Compass третього покоління надходить у продаж. Компактний кросовер запропонують у гібридних та електричних версіях потужністю до 375 сил.

Кросовер Jeep Compass 2026 почали виробляти на заводі в Мелфі (Італія) і на європейському ринку він з'явився раніше, аніж на батьківщині, в США. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Jeep Compass підріс до 4,55 м у довжину Фото: Stellantis

Новий Jeep Compass зазнав суттєвих змін. Кросовер переїхав на платформу STLA Medium та підріс до 4,55 м завдовжки. Він просторіший усередині, а об'єм його багажника збільшився до 550 л. У салоні встановили цифровий щиток приладів та великий 16-дюймовий тачскрін.

Кросовер пропонують у гібридних та електричних версіях Фото: Stellantis

Зі старту новий кросовер Jeep Compass пропонують у із 1,2-літровим турбомотором на 145 к. с. та "м'якою" гібридною установкою, а також у 195-сильному плагін-гібридному варіанті та 375-сильній електричній версії з повним приводом та запасом ходу 650 км.

Ціна Jeep Compass в ЄС стартує з 37 900 євро. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, фари Full LED, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, набір систем безпеки, датчики дощу та світла.

Комплектація Jeep Compass розширена Фото: Stellantis

Топова версія First Edition (від 41 900 євро) додає 20-дюймові диски, матричну оптику, безключовий доступ, навігацію, камери кругового огляду, систему напівавтономного руху та електропривід дверей багажника.

