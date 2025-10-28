Представлено новий Jeep Grand Cherokee 2026: як змінився преміальний позашляховик (відео)

У США презентували новий Jeep Grand Cherokee 2026. Преміальний позашляховик змінився зовні та всередині, а також отримав новий потужний турбодвигун.

Новий Jeep Grand Cherokee надійде в продаж на північноамериканському ринку до кінця нинішнього року, а у 2026 році очікується в Європі. Подробиці нової моделі розкрили на сайті концерну Stellantis.

Jeep Grand Cherokee 2026 модельного року вирізняється, перш за все, зміненою передньою частиною із інакшою решіткою радіатора та новими фарами. Крім того, у позашляховику замінили бампери. Як і раніше, в лінійці є стандартна п'ятимісна модель та подовжений семимісний варіант L.

Позашляховик доступний у двох варіантах за довжиною Фото: Stellantis

Головна новація у салоні Jeep Grand Cherokee 2026 — збільшений центральний тачскрін із діагоналлю 12,3 дюйма. Крім того, оновили центральну панель та замінили частину перемикачів на ній.

Базова комплектація Jeep Grand Cherokee Laredo розширена і включає 18-дюймові литі диски, парктронік та контроль "сліпих" зон. У топовому варіанті Summit Reserve салон оздоблений шкірою Nappa, сидіння мають електропривід, вентиляцію та масаж, є камери кругового огляду та акустика McIntosh із 19 динаміками.

У салоні збільшили центральний дисплей Фото: Stellantis

Двигуни Jeep Grand Cherokee стали потужнішими. 3,6-літровий атмосферний V6 Pentastar тепер розвиває 297 к. с., а нова 2,0-літрова турбочетвірка Hurricane — 324 к. с. Залишився у лінійці й плагін-гібрид.

Двигуни Jeep Grand Cherokee стали потужнішими Фото: Stellantis

Як завжди, для Jeep Grand Cherokee пропонують із кількома варіантами повного приводу (зі знижувальною передачею та блокуванням заднього диференціалу), також можна обрати пневмопідвіску зі змінним кліренсом.

Між іншим, нещодавно оновили старшого брата Grand Cherokee — Jeep Grand Wagoneer.

Також Фокус розповідав про відроджений Jeep Cherokee 2026.