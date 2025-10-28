Представлен новый Jeep Grand Cherokee 2026: как изменился премиальный внедорожник (видео)

В США презентовали новый Jeep Grand Cherokee 2026 года. Премиальный внедорожник изменился снаружи и внутри, а также получил новый мощный турбодвигатель.

Новый Jeep Grand Cherokee поступит в продажу на североамериканском рынке до конца нынешнего года, а в 2026 году ожидается в Европе. Подробности новой модели раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Jeep Grand Cherokee 2026 модельного года отличается, прежде всего, измененной передней частью с иной решеткой радиатора и новыми фарами. Кроме того, во внедорожнике заменили бамперы. Как и прежде, в линейке есть стандартная пятиместная модель и удлиненный семиместный вариант L.

Внедорожник доступен в двух вариантах по длине Фото: Stellantis

Главная новация в салоне Jeep Grand Cherokee 2026 — увеличенный центральный тачскрин с диагональю 12,3 дюйма. Кроме того, обновили центральную панель и заменили часть переключателей на ней.

Базовая комплектация Jeep Grand Cherokee Laredo расширена и включает 18-дюймовые литые диски, парктроник и контроль "слепых" зон. В топовом варианте Summit Reserve салон отделан кожей Nappa, сиденья имеют электропривод, вентиляцию и массаж, есть камеры кругового обзора и акустика McIntosh с 19 динамиками.

В салоне увеличили центральный дисплей Фото: Stellantis

Двигатели Jeep Grand Cherokee стали мощнее. 3,6-литровый атмосферный V6 Pentastar теперь развивает 297 л. с., а новая 2,0-литровая турбочетверка Hurricane — 324 л. с. Остался в линейке и плагин-гибрид.

Двигатели Jeep Grand Cherokee стали мощнее Фото: Stellantis

Как всегда, для Jeep Grand Cherokee предлагают с несколькими вариантами полного привода (с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала), также можно выбрать пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.

Между прочим, недавно обновили старшего брата Grand Cherokee — Jeep Grand Wagoneer.

Также Фокус рассказывал о возрожденном Jeep Cherokee 2026.