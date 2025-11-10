Дебютировал новый Toyota Hilux 2026: как изменилось самое надежное авто современности (фото, видео)
Пикап Toyota Hilux наконец-то сменил поколение. Новая модель стала более современной и получила электрическую модификацию, а позже ожидается даже водородный вариант.
Новый Toyota Hilux девятого поколения презентовали на автошоу в Таиланде, а его продажи в Азии, Европе и Австралии стартуют с декабря. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.
Рамный пикап Toyota Hilux — самое надежное авто современности. В знаменитом британском шоу Top Gear он смог продолжить движение после пожара, затопления и обвала здания на него.
Дизайн Toyota Hilux 2026
Новый Toyota Hilux сохраняет знакомый силуэт, а вот его "лицо" стало более современным — выдержанное в новом фирменном стиле. Безрамочная решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами. В электрическом варианте дизайн передней части несколько иной.
Как и раньше, пикап Toyota Hilux будет предлагаться с двухдверной, удлиненной и четырехдверной кабиной. Грузоподъемность составляет 715 кг в электрической версии и 1000 кг — в дизельной. Авто сохранило рамную платформу IVM.
Размеры Toyota Hilux 2026:
- длина — 5320 мм;
- ширина — 1855 мм;
- высота — 1800 мм;
- колесная база — 3085 мм.
Салон Toyota Hilux 2026
Интерьер Toyota Hilux стал более современным и выдержан в стилистике нового Prado. Пикап получил цифровой щиток приборов и 12,3-дюймовый центральный тачскрин.
Все Toyota Hilux 2026 получили комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense, а среди опций есть камеры кругового обзора с внедорожным режимом.Важно
Новый пикап Toyota Hilux, характеристики
Дизельный пикап Toyota Hilux 2026 сохранил проверенный 2,8-литровый двигатель на 204 л. с. Он будет предлагаться как с "мягкой" гибридной установкой, так и без нее. Авто способно буксировать 3,5-тонный прицеп.
В отдельных странах останется 2,7-литровая бензиновая четверка мощностью 163 л. с. Новый Toyota Hilux с ДВС будет доступен с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП, а его полный привод дополнен понижающей передачей.
Электромобиль Toyota Hilux BEV также является полноприводным и оснащен 196-сильной двухмоторной установкой. С батареей на 59,2 кВт∙ч запас хода составляет 240 км. Максимальная масса прицепа — 1,6 тонны. В 2028 году появится модификация с водородными топливными элементами.
Кстати, недавно дебютировал дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ на платформе Hilux.
Также Фокус рассказывал о новом седане Toyota Corolla 2026, который кардинально изменился.