Дебютировал новый Toyota Hilux 2026: как изменилось самое надежное авто современности (фото, видео)

Пикап Toyota Hilux наконец-то сменил поколение. Новая модель стала более современной и получила электрическую модификацию, а позже ожидается даже водородный вариант.

Новый Toyota Hilux девятого поколения презентовали на автошоу в Таиланде, а его продажи в Азии, Европе и Австралии стартуют с декабря. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Рамный пикап Toyota Hilux — самое надежное авто современности. В знаменитом британском шоу Top Gear он смог продолжить движение после пожара, затопления и обвала здания на него.

Дизайн Toyota Hilux 2026

Новый Toyota Hilux сохраняет знакомый силуэт, а вот его "лицо" стало более современным — выдержанное в новом фирменном стиле. Безрамочная решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами. В электрическом варианте дизайн передней части несколько иной.

Передняя часть авто выдержана в новом фирменном стиле Фото: Toyota

Как и раньше, пикап Toyota Hilux будет предлагаться с двухдверной, удлиненной и четырехдверной кабиной. Грузоподъемность составляет 715 кг в электрической версии и 1000 кг — в дизельной. Авто сохранило рамную платформу IVM.

Пикап сохранил 2,8-литровый турбодизель Фото: Toyota

Размеры Toyota Hilux 2026:

длина — 5320 мм;

ширина — 1855 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 3085 мм.

Салон Toyota Hilux 2026

Интерьер Toyota Hilux стал более современным и выдержан в стилистике нового Prado. Пикап получил цифровой щиток приборов и 12,3-дюймовый центральный тачскрин.

На передней панели установили два экрана Фото: Toyota

Все Toyota Hilux 2026 получили комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense, а среди опций есть камеры кругового обзора с внедорожным режимом.

Новый пикап Toyota Hilux, характеристики

Дизельный пикап Toyota Hilux 2026 сохранил проверенный 2,8-литровый двигатель на 204 л. с. Он будет предлагаться как с "мягкой" гибридной установкой, так и без нее. Авто способно буксировать 3,5-тонный прицеп.

В отдельных странах останется 2,7-литровая бензиновая четверка мощностью 163 л. с. Новый Toyota Hilux с ДВС будет доступен с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП, а его полный привод дополнен понижающей передачей.

Электромобиль Toyota Hilux BEV электромобиль Toyota Hilux Фото: Toyota

Электромобиль Toyota Hilux BEV также является полноприводным и оснащен 196-сильной двухмоторной установкой. С батареей на 59,2 кВт∙ч запас хода составляет 240 км. Максимальная масса прицепа — 1,6 тонны. В 2028 году появится модификация с водородными топливными элементами.

Кстати, недавно дебютировал дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ на платформе Hilux.

Также Фокус рассказывал о новом седане Toyota Corolla 2026, который кардинально изменился.