В Украине появился малоизвестный и нестандартный пикап Hyundai Tucson (фото)

В Киеве сфотографировали недорогой пикап Hyundai Santa Cruz. Редкий собрат Tucson отличается оригинальным дизайном и нетипичной конструкцией.

Компактный пикап Hyundai Santa Cruz — своеобразный раритет в Украине, ведь он создан для североамериканского рынка и официально не представлен у нас. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

В анфас пикап трудно отличить от родственного Hyundai Tucson Фото: Topcars UA

Hyundai Santa Cruz выпускают с 2021 года: он стоит от $28 500 и является основным конкурентом Ford Maverick. Оба компактных пикапа отличаются довольно нетипичной конструкцией, ведь построены на базе кроссоверов и не имеют рамы.

Грузоподъемность авто составляет 790 кг

Пятиметровый Santa Cruz создали на платформе Hyundai Tucson, что сразу понятно, ведь в анфас пикап является фактически копией кроссовера. У него такие же фары и решетка радиатора. Авто имеет 1,32-метровую грузовую платформу и способно перевозить до 790 кг.

Знакомые детали от Hyundai Tucson можно заметить и в салоне Santa Cruz. Пикап получил цифровой щиток приборов, 12,3-дюймовый центральный тачскрин и сенсорные кнопки.

В салоне также использовали детали Hyundai Tucson

Пикап Hyundai Santa Cruz комплектуют 2,5-литровыми бензиновыми двигателями — 194-сильным атмосферным и 285-сильным с турбонаддувом. Более мощная версия способна разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить 225 км/ч. Есть варианты с передним и полным приводом.

