Новый семейный электрокроссовер Hyundai EO за $16 800 выйдет на мировой рынок (фото)

Дешевый электромобиль Hyundai EO планируют экспортировать в ряд стран. Семейный кроссовер богато оснащен, а его запас хода превышает 700 км.

Новый Hyundai EO (ранее эту модель презентовали под названием Hyundai Elexio EO) выпускают в Китае и именно там стартовали его продажи по цене от 119 800 до 149 800 юаней ($16 800 — 21 000). Впрочем, вскоре начнется экспорт электрокроссовера, сообщаетсайт Car Expert.

Первой страной, куда будут поставлять кроссовер Hyundai EO из Китая, станет Австралия — там модель появится в начале 2026 года. Это подтвердили представители местного представительства Hyundai.

Запас хода Hyundai EO достигает 722 км Фото: Hyundai

Новый Hyundai EO будет экспортироваться в одномоторной переднеприводной версии на 215 л. с. с большой литий-железо-фосфатной (LFP) батареей на 88 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 546 км по циклу WLTP и 722 км — по методике CLTC. Быстрая зарядка на 80% занимает 27 минут благодаря 800-вольтовой архитектуре.

Стоит отметить, что в линейке модели также есть 312-сильная полноприводная версия. В Китае можно выбрать и меньшую батарею емкостью 64,2 кВт∙ч.

Семейный электрокроссовер Hyundai EO достигает 4,61 м в длину и внешне похож на седан Hyundai Ioniq 6. В его салоне нет щитка приборов, зато установлены проекция на лобовое стекло и большой 27-дюймовый тачскрин.

Электрокроссовер довольно богато оснащен Фото: Hyundai

Также комплектация Hyundai EO 2026 включает панорамную крышу, акустику Bose с 8 динамиками, подогрев кресел и руля, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора с режимом для "слепых" зон, электроприводы передних сидений и дверей багажника.

