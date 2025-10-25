Новый доступный кроссовер Hyundai показали до презентации (фото, видео)

Опубликованы официальные фото и видео с Hyundai Venue 2026. Недорогой компактный кроссовер кардинально изменился снаружи и внутри.

Кроссовер Hyundai Venue второго поколения презентуют 4 ноября в Индии, но предварительные заказы на него уже принимают. Первые его подробности раскрыли на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Недорогой кроссовер Hyundai Venue 2026 имеет шансы появиться в Украине, ведь модель первой генерации на данный момент официально продается на нашем рынке.

Модель будут выпускать в бензиновых и дизельных версиях Фото: Hyundai

Новый Hyundai Venue 2026 изменился до неузнаваемости и теперь напоминает старших братьев Creta и Tucson. Его дизайн стал более рубленым, решетку радиатора сделали крупнее, бамперы — массивнее, а крылья расширили. Фары и фонари соединены диодными полосами. Кроссовер В-класса остается довольно компактным.

Відео дня

На передней панели установили два 12,3-дюймовых экрана Фото: Hyundai

Габариты Hyundai Venue 2026:

длина — 3995 мм;

ширина — 1800 мм;

высота — 1665 мм;

колесная база — 2520 мм.

Важно

Цена $19 500 и запас хода 720 км: на рынок выходит электрокроссовер Hyundai Elexio (фото)

Салон Hyundai Venue 2026 стал более современным. На передней панели установили два 12,3-дюймовых экрана. Задние кресла имеют регулируемый наклон спинки. Среди опций есть навигация, электропривод кресла водителя и вентиляция передних сидений.

Переделанные кресла получили вентиляцию Фото: Hyundai

Новый Hyundai Venue будут предлагать с бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (83 л. с.) и 1,0 л турбо (120 л. с.), а также с 1,5-литровым 116-сильным турбодизелем. В зависимости от версии, кроссовер будет комплектоваться 5-ступенчатой механической, 6-ступенчатой автоматической и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Привод — только передний.

Между прочим, недавно Subaru представила недорогой кроссовер за $14 500 с расходом 5,7 л на 100 км.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве появился конкурент BMW 3 Series от Hyundai.