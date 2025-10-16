Subaru выпустила полноприводный кроссовер за $14 500 с расходом 5,7 л на 100 км (фото)

Компактный кроссовер Subaru Rex прошел модернизацию и получил турбомотор и полный привод. Средний расход топлива составляет всего 5,7 л/100 км.

Новый Subaru Rex поступает в продажу в Японии по цене от 2 187 900 до 2 511 300 иен ($14 500 — 16 600). Подробности автомобиля раскрыли на официальном сайте Subaru.

Компактный четырехметровый кроссовер Subaru Rex оснастили 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 98 л.с. от родственной модели Toyota Raize.

Авто получило турбомотор и полный привод Фото: Subaru

Новый Subaru Rex получил вариатор и полный привод. До этого бензиновая и гибридная версии модели были переднеприводными, что нетипично для японского производителя. Автомобиль расходует 5,7 л на 100 км в смешанном цикле.

Полноприводный кроссовер Subaru Rex внешне не отличается от других версий модели и сохраняет сдержанный рубленый дизайн. В его салоне установили цифровой щиток приборов, а вот за сенсорный экран мультимедиа нужно доплачивать.

Все версии модели имеют цифровую панель приборов Фото: Subaru

Базовая комплектация Subaru Rex G включает диодные фары, климат-контроль, подогрев сидений, системы автоматического торможения и контроля полосы движения. Более дорогой вариант Z добавляет 17-дюймовые литые диски, парктроник, адаптивный круиз-контроль и мониторинг "слепых" зон.

