На украинский рынок выходит новый Subaru Forester: цена и подробности (фото)

Новый Subaru Forester наконец-то добрался до Украины. Кроссовер больше, просторнее и богаче оснащен.

Кроссовер Subaru Forester шестого поколения уже появился у украинских дилеров. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Subaru в Украине.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Subaru

Новый Subaru Forester дебютировал еще в 2023 году, однако долгое время продавался за океаном. Авто подросло до 4,65 м в длину, а его дизайн стал более брутальным — с более широкой решеткой радиатора и более выраженными крыльями.

Салон Subaru Forester 2025 просторнее, чем у предшественника, который в свое время побывал на тесте Фокуса. На центральной панели установили 11,6-дюймовый портретный тачскрин.

В салоне установили портретный тачскрин Фото: Subaru

Кроссовер Subaru Forester сохранил платформу предшественника и по-прежнему оснащен 2,5-литровой оппозитной четверкой на 185 л. с., вариатором и фирменным симметричным полным приводом. Он способен разогнаться до сотни за 9,7 с и развить 205 км/ч, а средний расход топлива — 7,9 л/100 км.

Цена Subaru Forester в Украине стартует с 1 833 000 гривен. Базовая комплектация довольно богатая — адаптивные фары, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, электроприводы кресел и дверей багажника, датчики света и дождя, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, подогрев руля и всех сидений.

Subaru Forester стал просторнее Фото: Subaru

Топовая версия Touring (от 2 039 000 гривен) добавляет панорамную крышу, кожаный салон, навигацию и акустику Harmann Kardon с 11 динамиками. Все Subaru Forester 2025 получили комплекс безопасности EyeSight.

Между прочим, недавно прекратили выпускать флагманский седан Subaru.

Также Фокус сообщал, что на украинский рынок выйдет новый Hyundai Palisade.