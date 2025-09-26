На український ринок виходить новий Subaru Forester: ціна і подробиці (фото)

Новий Subaru Forester нарешті добрався до України. Кросовер більший, просторіший і багатше оснащений.

Related video

Кросовер Subaru Forester шостого покоління вже з’явився в українських дилерів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Subaru в Україні.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Subaru

Новий Subaru Forester дебютував ще в 2023 році, проте тривалий час продавався за океаном. Авто підросло до 4,65 м завдовжки, а його дизайн став брутальнішим – із ширшою решіткою радіатора та більш вираженими крилами.

Салон Subaru Forester 2025 просторіший, аніж у попередника, який свого часу побував на тесті Фокусу. На центральній панелі встановили 11,6-дюймовий портретний тачскрін.

У салоні встановили портретний тачскрін Фото: Subaru

Кросовер Subaru Forester зберіг платформу попередника і, як і раніше, оснащений 2,5-літровою опозитною четвіркою на 185 к. с., варіатором та фірмовим симетричним повним приводом. Він здатен розігнатися до сотні за 9,7 с і розвинути 205 км/год, а середня витрата пального – 7,9 л/100 км.

Важливо

На український ринок виходить перший електрокросовер Skoda: подробиці та ціни (фото)

Ціна Subaru Forester в Україні стартує з 1 833 000 гривень. Базова комплектація доволі багата – адаптивні фари, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, електроприводи крісел і дверей багажника, датчики світла та дощу, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, підігрів керма і всіх сидінь.

Subaru Forester став просторішим Фото: Subaru

Топова версія Touring (від 2 039 000 гривень) додає панорамний дах, шкіряний салон, навігацію та акустику Harmann Kardon із 11 динаміками. Усі Subaru Forester 2025 отримали комплекс безпеки EyeSight.

Між іншим, нещодавно припинили випускати флагманський седан Subaru.

Також Фокус повідомляв, що на український ринок вийде новий Hyundai Palisade.