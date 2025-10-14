Новый доступный кроссовер Hyundai рассекретили до премьеры: он ожидается в Украине (фото)

В интернет попали фото Hyundai Venue второго поколения. Недорогой компактный кроссовер станет выразительнее на вид и современнее внутри.

Новый Hyundai Venue 2026 заметили в Южной Корее и Индии, где прототипы авто проходят финальные испытания. Презентация модели запланирована на 4 ноября, сообщает издание Autocar.

Недорогой кроссовер Hyundai Venue не прикрыли камуфляжной пленкой, что позволило разглядеть его внешность. Дизайн стал более выразительным и рубленым: авто стало похожим на старшего брата Hyundai Creta и флагманский Palisade.

Кроссовер станет более выразительным на вид Фото: Autocar

У Hyundai Venue 2026 раздутые крылья, широкая радиаторная решетка и двухуровневые фары. Передняя и задняя оптика соединена диодными полосами. Привлекает внимание и массивный пластиковый обвес.

Салон Hyundai Venue виден лишь частично, однако можно заметить два экрана на передней панели. Кроссовер получит камеры кругового обзора и современные системы безопасности.

Новый Hyundai Venue на разных рынках предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (82 л.с.) и 1,0 л турбо (120 л.с.), а также с 1,5-литровым 100-сильным турбодизелем. Кроссовер будет доступен с механической КПП или роботом с двумя сцеплениями.

Модель будут выпускать в бензиновых и дизельных версиях Фото: Autocar

Доступный кроссовер Hyundai Venue 2026 имеет шансы появиться в Украине, ведь модель первого поколения продается на нашем рынке.

