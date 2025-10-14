Новий доступний кросовер Hyundai розсекретили до прем'єри: він очікується в Україні (фото)

В інтернет потрапили фото Hyundai Venue другого покоління. Недорогий компактний кросовер стане виразнішим на вигляд та сучаснішим усередині.

Related video

Новий Hyundai Venue 2026 помітили в Південній Кореї та Індії, де прототипи авто проходять фінальні випробування. Презентація моделі запланована на 4 листопада, повідомляє видання Autocar.

Недорогий кросовер Hyundai Venue не прикрили камуфляжною плівкою, що дало можливість розгледіти його зовнішність. Дизайн став виразнішим і більш рубаним: авто стало схожим на старшого брата Hyundai Creta та флагманський Palisade.

Кросовер стане виразнішим на вигляд Фото: Autocar

У Hyundai Venue 2026 роздуті крила, широка радіаторна решітка та дворівневі фари. Передня та задня оптика з’єднана діодними смугами. Привертає увагу і масивний пластиковий обвіс.

Важливо

Ціна $19 500 і запас ходу 720 км: на ринок виходить електрокросовер Hyundai Elexio (фото)

Салон Hyundai Venue видно лише частково, проте можна помітити два екрани на передній панелі. Кросовер отримає камери кругового огляду та сучасні системи безпеки.

Новий Hyundai Venue на різних ринках запропонують із бензиновими двигунами об’ємом 1,2 л (82 к. с.) та 1,0 л турбо (120 к. с.), а також із 1,5-літровим 100-сильним турбодизелем. Кросовер буде доступний із механічною КПП або роботом із двома зчепленнями.

Модель випускатимуть у бензинових та дизельних версіях Фото: Autocar

Доступний кросовер Hyundai Venue 2026 має шанси з’явитися в Україні, адже модель першого покоління продається на нашому ринку.

До речі, нещодавно дебютував найдоступніший електрокросовер Renault.

Також Фокус писав про недорогого конкурента BMW 3 Series від Hyundai в Києві.