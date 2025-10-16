Subaru випустила повнопривідний кросовер за $14 500 з витратою 5,7 л на 100 км (фото)

Компактний кросовер Subaru Rex пройшов модернізацію та отримав турбомотор і повний привід. Середня витрата пального становить всього 5,7 л/100 км.

Новий Subaru Rex надходить у продаж в Японії за ціною від 2 187 900 до 2 511 300 єн ($14 500 – 16 600). Подробиці автомобіля розкрили на офіційному сайті Subaru.

Компактний чотириметровий кросовер Subaru Rex оснастили 1,0-літровим трициліндровим турбомотором потужністю 98 к. с. від спорідненої моделі Toyota Raize.

Авто отримало турбомотор і повний привід Фото: Subaru

Новий Subaru Rex отримав варіатор і повний привід. До цього бензинова та гібридна версії моделі були передньопривідними, що нетипово для японського виробника. Автомобіль витрачає 5,7 л на 100 км у змішаному циклі.

Повнопривідний кросовер Subaru Rex зовні не відрізняється від інших версій моделі й зберігає стриманий рубаний дизайн. У його салоні встановили цифровий щиток приладів, а от за сенсорний екран мультимедіа потрібно доплачувати.

Усі версії моделі мають цифрову панель приладів Фото: Subaru

Базова комплектація Subaru Rex G включає діодні фари, клімат-контроль, підігрів сидінь системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху. Дорожчий варіант Z додає 17-дюймові литі диски, парктронік, адаптивний круїз-контроль та моніторинг "сліпих" зон.

