Новий доступний кросовер Hyundai показали до презентації (фото, відео)

Опубліковано офіційні фото та відео з Hyundai Venue 2026. Недорогий компактний кросовер кардинально змінився зовні та всередині.

Кросовер Hyundai Venue другого покоління презентують 4 листопада в Індії, але попередні замовлення на нього вже приймають. Перші його подробиці розкрили на сайті південнокорейського автовиробника.

Недорогий кросовер Hyundai Venue 2026 має шанси з'явитися в Україні, адже модель першої генерації наразі офіційно продається на нашому ринку.

Модель випускатимуть у бензинових та дизельних версіях Фото: Hyundai

Новий Hyundai Venue 2026 змінився до невпізнання і тепер нагадує старших братів Creta і Tucson. Його дизайн став більш рубаним, решітку радіатора зробили більшою, бампери — масивнішими, а крила розширили. Фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами. Кросовер В-класу залишається доволі компактним.

Відео дня

На передній панелі встановили два 12,3-дюймових екрани Фото: Hyundai

Габарити Hyundai Venue 2026:

довжина — 3995 мм;

ширина — 1800 мм;

висота — 1665 мм;

колісна база — 2520 мм.

Важливо

Ціна $19 500 і запас ходу 720 км: на ринок виходить електрокросовер Hyundai Elexio (фото)

Салон Hyundai Venue 2026 став сучаснішим. На передній панелі встановили два 12,3-дюймових екрани. Задні крісла мають регульований нахил спинки. Серед опцій є навігація, електропривід крісла водія та вентиляція передніх сидінь.

Передені крісла отримали вентиляцію Фото: Hyundai

Новий Hyundai Venue пропонуватимуть із бензиновими двигунами об'ємом 1,2 л (83 к. с.) та 1,0 л турбо (120 к.с.), а також із 1,5-літровим 116-сильним турбодизелем. Залежно від версії, кросовер комплектуватимуть 5-ступінчастою механічною, 6-ступінчастою автоматичною та 7-ступінчастою роботизованою КПП. Привід — лише передній.

Між іншим, нещодавно Subaru представила недорогий кросовер за $14 500 із витратою 5,7 л на 100 км.

Також Фокус розповідав, що в Києві з'явився конкурент BMW 3 Series від Hyundai.