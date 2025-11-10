В Україні з'явився маловідомий і нестандартний пікап Hyundai Tucson (фото)

У Києві сфотографували недорогий пікап Hyundai Santa Cruz. Рідкісний побратим Tucson вирізняється оригінальним дизайном та нетиповою конструкцією.

Компактний пікап Hyundai Santa Cruz — своєрідний раритет в Україні, адже він створений для північноамериканського ринку і офіційно не представлений у нас. Його фото з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

В анфас пікап важко відрізнити від спорідненого Hyundai Tucson Фото: Topcars UA

Hyundai Santa Cruz випускають із 2021 року: він коштує від $28 500 і є основним конкурентом Ford Maverick. Обидва компактні пікапи вирізняються доволі нетиповою конструкцією, адже збудовані на базі кросоверів та не мають рами.

Вантажопідйомність авто становить 790 кг

П’ятиметровий Santa Cruz створили на платформі Hyundai Tucson, що одразу зрозуміло, адже в анфас пікап є фактично копією кросовера. У нього такі ж фари і решітка радіатора. Авто має 1,32-метрову вантажну платформу і здатне перевозити до 790 кг.

Знайомі деталі від Hyundai Tucson можна помітити і в салоні Santa Cruz. Пікап отримав цифровий щиток приладів, 12,3-дюймовий центральний тачскрін та сенсорні кнопки.

У салоні також використали деталі Hyundai Tucson

Пікап Hyundai Santa Cruz комплектують 2,5-літровими бензиновими двигунами – 194-сильним атмосферним та 285-сильним із турбонаддувом. Потужніша версія здатна розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 225 км/год. Є варіанти з переднім і повним приводом.

