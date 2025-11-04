Представлено економічний кросовер Hyundai за $9000: він може з'явитися в Україні (фото)

Презентували новий Hyundai Venue. Доступний компактний кросовер змінився до невпізнання та став сучаснішим.

Кросовер Hyundai Venue дебютував у Індії, адже це одна з країн, де випускають модель. Саме там він надійде в продаж за ціною від 790 000 рупій ($8900). Про авто розповіли на офіційному сайті Hyundai.

Hyundai Venue N-Line отримав червоний декор і спойлер Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Venue 2026

Новий Hyundai Venue кардинально змінився зовні та став схожим на старших Creta і Tucson. У його дизайні переважають грані. Чимала решітка радіатора, масивні бампери та розширені колісні арки зробили кросовер брутальнішим. Фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.

Спортивний варіант Hyundai Venue N-Line вирізняється червоним декором, спойлером на даху та 17-дюймовими дисками.

Кросовер випускатимуть у бензинових та дизельних версіях Фото: Hyundai

Розміри Hyundai Venue 2026:

довжина — 3995 мм;

ширина — 1800 мм;

висота — 1665 мм;

колісна база — 2520 мм.

Відео дня

Важливо

Новий сімейний електрокросовер Hyundai EO за $16 800 вийде на світовий ринок (фото)

Салон і комплектація Hyundai Venue 2026

Салон Hyundai Venue також витриманий у стилі старших братів. На передній панелі встановили два 12,3-дюймових дисплеї. Задній диван оснащений регулюванням куту нахилу спинки.

У салоні встановили два екрани на передній панелі Фото: Hyundai

Топовий варіант Hyundai Venue 2026 оснащений клімат-контролем, навігацією, парктроніком, камерами кругового огляду, розпилювачем парфумів, акустикою Bose, електроприводом крісла водія та вентиляцією передніх сидінь.

Дешевий кросовер Hyundai Venue, характеристики

Новий Hyundai Venue випускатимуть у трьох економічних модифікаціях

1,2 л бензин, 83 к. с. — витрата 5,5 л на 100 км;

1,0 л турбо бензин, 120 к. с. — витрата 5 л на 100 км;

1,5 л турбодизель, 116 к. с. — витрата 4,8 л на 100 км.

Спинка задніх сидінь регулюється Фото: Hyundai

Різні версії моделі комплектують 5-ступінчастою чи 6-ступінчастою механічною, 6-ступінчастою автоматичною та 7-ступінчастою роботизованою КПП. Привід – лише передній.

Недорогий кросовер Hyundai Venue має всі шанси вийти на український ринок, адже модель першого покоління наразі в нас продається.

Між іншим, на український ринок виходить найбільший кросовер Hyundai.

Також Фокус писав про гібрид Duster із повним приводом, автоматом і ГБО.