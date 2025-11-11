На європейський ринок вийде недорогий пікап на базі Jeep Compass (фото)

Компактний пікап Ram Rampage продаватимуть в Європі. Доступну модель запропонують у бензиновій та дизельній версіях.

Новий Ram Rampage уже дебютував на виставці коней Fieracavalli в Італії, а на європейський ринок він повинен вийти у 2026 році. Подробиці моделі розкрили на сайті концерну Stellantis.

Примітно, що в Європі Ram Rampage з’явиться раніше, аніж у Північній Америці, де пікапи надзвичайно популярні. Наразі модель випускають у Бразилії і продають у низці країн Латинської Америки.

RAM Rampage R/T Фото: Stellantis

Новий Ram Rampage – найбільш нетипова модель марки, адже він не має рами. Пікап збудований на платформі кросовера Jeep Compass та покликаний кинути виклик іншим подібним моделям із несучим кузовом на кшталт Ford Maverick чи Hyundai Santa Cruz.

Відео дня

Зовні п’ятиметровий Ram Rampage дуже нагадує своїх рамних старших братів і вирізняється брутальним дизайном із широкою решіткою радіатора та високим капотом. Варіант Rebel матиме більший кліренс та 17-дюймові позашляхові шини, а от версію R/T дещо занизять і оснастять 19-дюймовою дорожньою гумою.

Пікап доволі багато оснащений Фото: Stellantis

У салоні Ram Rampage встановлено цифровий щиток приладів та 12,3-дюймовий тачскрін. У комплектації Rebel в оздобленні використано замшу, а в R/T шкіру. Обидві версії отримають двозонний клімат-контроль, акустику Harman Kardon із 10 динаміками, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Важливо

Новий Jeep Compass надійшов у виробництво та виходить на ринок: ціна і подробиці (фото)

Пікап Ram Rampage Rebel оснащено 2,2-літровим турбодизелем на 200 к. с. і 450 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,9 с і розвинути 196 км/год.

Новий Ram Rampage R/T отримав 2,0-літрову бензинову турбочетвірку на 272 к. с. та 400 Н∙м. Розгін до сотні займає 6,9 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год.

RAM Rampage продаватимуть у Європі в бензиновому та дизельному виконанні Фото: Stellantis

Усі Ram Rampage 2026 в Європі отримають 9-ступінчастий автомат і повний привід зі знижувальною передачею, а також систему допомоги на спуску HDC.

До речі, нещодавно Ram відродив недорогий рамний пікап Dakota.

Також Фокус розповідав про новий пікап Toyota Hilux 2026.