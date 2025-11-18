Змінився до невпізнання: дебютував новий Renault Trafic 2026 (фото)

Новий Renault Trafic четвертого покоління перетворився на футуристичний електрокар. Він здатен перевозити 1,25 тонни вантажу та має запас ходу до 450 км.

Фургон Renault Trafic E-Tech вперше показали публіці на виставці Solutrans у Ліоні, а його продажі стартують у другій половині 2026 року. Про авто розповіли на офіційному сайті Renault.

Renault Trafic E-Tech пропонують у версіях завдовжки 4,87 та 5,27 м Фото: Renault

Дизайн Renault Trafic 2026

Новий електромобіль Renault Trafic E-Tech вирізняється футуристичним дизайном із великою кількістю граней та дворівневими діодними фарами.

В основі Renault Trafic 2026 лежить нова модульна платформа Software Defined Vehicle типу "скейтборд", яку використовуватимуть і інші комерційні Renault.

Об"єм вантажного відсіку становить 5,1-5,8 куб. м Фото: Renault

Фургон Renault запропонують у стандартній 4,87-метровій версії L1 із об’ємом вантажного відсіку 5,1 куб. м та подовженому 5,27-метровому варіанті L2 з 5,8-кубовим вантажним відсіком. Вантажопідйомність Renault Trafic E-Tech становить 1,25 тонни, також можна буксирувати двотонний причіп.

Салон Renault Trafic E-Tech

У салоні встановили цифровий щиток приладів та 12-дюймовий тачскрін. В оздобленні використано матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

У салоні встановили два дисплеї Фото: Renault

Мультимедійна система створена на базі Android та має доповнена сервісами Google. Також є можливість активувати деякі функції на кшталт клімат-контролю чи камер кругового огляду пізніше за доплату.

Новий електромобіль Renault Trafic, характеристики

Новий Renault Trafic E-Tech оснащений електромотором на 204 к. с. і 345 Н∙м. Запропонують версії із запасом ходу 350 та 450 км.

Запас ходу Renault Trafic E-Tech сягає 450 км Фото: Renault

800-вольтна архітектура дозволяє швидку заряду на 80% за 20 хвилин. Також електромобіль Renault Trafic отримає функцію двонаправленої зарядки, тобто зможе живити електроприлади.

Привітно, що дизельний Renault Trafic ще певний час випускатимуть і він навіть отримав нову версію — його перетворили на недорогий автодім.

