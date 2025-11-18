Изменился до неузнаваемости: дебютировал новый Renault Trafic 2026 (фото)
Новый Renault Trafic четвертого поколения превратился в футуристический электрокар. Он способен перевозить 1,25 тонны груза и имеет запас хода до 450 км.
Фургон Renault Trafic E-Tech впервые показали публике на выставке Solutrans в Лионе, а его продажи стартуют во второй половине 2026 года. Об авто рассказали на официальном сайте Renault.
Дизайн Renault Trafic 2026
Новый электромобиль Renault Trafic E-Tech отличается футуристическим дизайном с большим количеством граней и двухуровневыми диодными фарами.
В основе Renault Trafic 2026 лежит новая модульная платформа Software Defined Vehicle типа "скейтборд", которую будут использовать и другие коммерческие Renault.
Фургон Renault предложат в стандартной 4,87-метровой версии L1 с объемом грузового отсека 5,1 куб. м и удлиненном 5,27-метровом варианте L2 с 5,8-кубовым грузовым отсеком. Грузоподъемность Renault Trafic E-Tech составляет 1,25 тонны, также можно буксировать двухтонный прицеп.
Салон Renault Trafic E-Tech
В салоне установили цифровой щиток приборов и 12-дюймовый тачскрин. В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.
Мультимедийная система создана на базе Android и дополнена сервисами Google. Также есть возможность активировать некоторые функции вроде климат-контроля или камер кругового обзора позже за доплату.Важно
Новый электромобиль Renault Trafic, характеристики
Новый Renault Trafic E-Tech оснащен электромотором на 204 л. с. и 345 Н∙м. Предложат версии с запасом хода 350 и 450 км.
800-вольтная архитектура позволяет быструю зарядку на 80% за 20 минут. Также электромобиль Renault Trafic получит функцию двунаправленной зарядки, то есть сможет питать электроприборы.
Приветливо, что дизельный Renault Trafic еще некоторое время будут выпускать и он даже получил новую версию — его превратили в недорогой автодом.
