Renault выпустила уютный и недорогой дом на колесах для двоих (фото)

Линейку Renault Trafic 2026 пополнил оригинальный вариант Escapade. Вен превратили в доступный дом на колесах.

Новый Renault Trafic Escapade выйдет на европейский рынок в начале 2026 года и будет относительно недорогим домом на колесах. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте французского автопроизводителя.

Сложенные сиденья образуют двуспальную кровать Фото: Renault

Автодом Renault Escapade будет выпускаться на базе стандартного или удлиненного Trafic и рассчитан на двух человек. В его салоне задние сиденья складываются и образуют двуспальную кровать. Также есть раскладной столик, а кресла второго ряда можно развернуть.

В багажнике установили небольшую кухню Фото: Renault

В багажнике Renault Trafic Escapade смонтировали портативную кухню. Небольшой модуль включает газовую плиту, раковину с 5-литровым баком воды и шкафы для кухонных принадлежностей.

Відео дня

Важно

Тест-драйв нового Renault Kardian: чем привлекает доступный городской кроссовер

Новый Renault Trafic Escapade предложат с 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 170 л. с. В первом случае предлагают 6-ступенчатую механическую или 9-ступенчатую автоматическую КПП, во втором — только автомат.

Автодом оснащен камерой и климат-контролем Фото: Renault

Базовая комплектация Renault Trafic Escapade включает 17-дюймовые литые диски, 8-дюймовый тачскрин, климат-контроль, камеру и набор систем безопасности.

Ранее Фокус рассказывал о топовом гибридном Duster с полным приводом, автоматом и ГБО.

Также мы писали о дорогом доме на колесах Mercedes за 2,2 миллиона долларов.