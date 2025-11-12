Renault випустила затишний і недорогий дім на колесах для двох (фото)

Лінійку Renault Trafic 2026 поповнив оригінальний варіант Escapade. Вен перетворили на доступний дім на колесах.

Новий Renault Trafic Escapade вийде на європейський ринок на початку 2026 року та буде відносно недорогим будинком на колесах. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті французького автовиробника.

Складені сидіння утворюють двоспальне ліжко Фото: Renault

Автодім Renault Escapade випускатимуть на базі стандартного або подовженого Trafic і він розрахований на двох осіб. У його салоні задні сидіння складаються та утворюють двоспальне ліжко. Також є розкладний столик, а крісла другого ряду можна розвернути.

У багажнику встановили невеличку кухню Фото: Renault

У багажнику Renault Trafic Escapade змонтували портативну кухню. Невеликий модуль включає газову плиту, раковину з 5-літровим баком води та шафи для кухонного приладдя.

Новий Renault Trafic Escapade запропонують із 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 та 170 к. с. У першому випадку пропонують 6-ступінчасту механічну або 9-ступінчасту автоматичну КПП, у другому — лише автомат.

Автодім оснащений камерою та клімат-контролем Фото: Renault

Базова комплектація Renault Trafic Escapade включає 17-дюймові литі диски, 8-дюймовий тачскрін, клімат-контроль, камеру та набір систем безпеки.

