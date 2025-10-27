На продаж виставили розкішний палац на колесах Mercedes за $2,2 мільйона (фото)

У Німеччині виставили на продаж люксовий автодім Mercedes-Benz. Це один із найдорожчих у світі будинків на колесах.

Автодім Giga Space створила компанія Dembell. Попри пробіг 8200 км його оцінили в 2,2 мільйона доларів, повідомляє сайт Autoevolution.

Дім на колесах збудований на тривісному шасі вантажівки Mercedes Actros 2553. Він оснащений 12,8-літровим 530-сильним турбодизелем, автоматичною КПП та пневмопідвіскою.

У салоні організували лаунж-зону

Автодім Mercedes Dembell Giga Space оснастили висувними секціями з боків, гаражем для мотоциклів ззаду та розкладним тентом.

Салон оздобили шкірою, деревом та дорогою плиткою. Усередині встановили італійські меблі, а в стелі є панорамний дах зі змінним тонуванням.

Важливо

Недорогий пікап Ford перетворили на брутальний автодім для бездоріжжя (відео)

У спальні Dembell Giga Space встановлено широке ліжко, а у вітальні обладнали лаунж-зону з кутовим диваном, столом та поворотними кріслами. Також є мінібар і два 50-дюймових телевізори.

Відео дня

У спальні встановили широке ліжко Санвузол оздобили натуральним мармуром У вітальні встановили поворотні крісла Ззаду є гараж для мотоциклів

На кухні встановили індукційну плиту, холодильник, мікрохвильову піч та духовку. Санвузол оздобили мармуром і доповнили душем, рушникосушаркою та пральною машиною.

Дім на колесах Mercedes оснащений бойлером, теплою підлогою та клімат-контролем. Електрообладнання живиться від додаткового акумулятора та від сонячних батарей на даху.

Раніше Фокус розповідав про перший серійний електричний дім на колесах.

Також ми писали про найдорожчий Mercedes G-Class за $1,7 мільйона.