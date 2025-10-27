На продаж виставили розкішний палац на колесах Mercedes за $2,2 мільйона (фото)
У Німеччині виставили на продаж люксовий автодім Mercedes-Benz. Це один із найдорожчих у світі будинків на колесах.
Автодім Giga Space створила компанія Dembell. Попри пробіг 8200 км його оцінили в 2,2 мільйона доларів, повідомляє сайт Autoevolution.
Дім на колесах збудований на тривісному шасі вантажівки Mercedes Actros 2553. Він оснащений 12,8-літровим 530-сильним турбодизелем, автоматичною КПП та пневмопідвіскою.
Автодім Mercedes Dembell Giga Space оснастили висувними секціями з боків, гаражем для мотоциклів ззаду та розкладним тентом.
Салон оздобили шкірою, деревом та дорогою плиткою. Усередині встановили італійські меблі, а в стелі є панорамний дах зі змінним тонуванням.Важливо
У спальні Dembell Giga Space встановлено широке ліжко, а у вітальні обладнали лаунж-зону з кутовим диваном, столом та поворотними кріслами. Також є мінібар і два 50-дюймових телевізори.
На кухні встановили індукційну плиту, холодильник, мікрохвильову піч та духовку. Санвузол оздобили мармуром і доповнили душем, рушникосушаркою та пральною машиною.
Дім на колесах Mercedes оснащений бойлером, теплою підлогою та клімат-контролем. Електрообладнання живиться від додаткового акумулятора та від сонячних батарей на даху.
Раніше Фокус розповідав про перший серійний електричний дім на колесах.
Також ми писали про найдорожчий Mercedes G-Class за $1,7 мільйона.