Недорогий пікап Ford перетворили на брутальний автодім для бездоріжжя (відео)

Пікап Ford Ranger став основою для цікавого проєкту. Його переробили на позашляховий автодім зі спальнею, кухнею та санвузлом.

Related video

Екстремальний дім на колесах Ford Ranger створив німецький стартап Auriga Explorer. Модель назвали Voyager. Про це повідомляє сайт Carscoops.

За основу взяли пікап Ford Ranger попереднього покоління, оснащений 2,0-літровим турбодизелем. Його подовжили до 5,85 м та додали запасні колеса ззаду, тому автодім здається шестиколісним.

Важливо

Представлено перший у світі електричний автодім: подробиці та відео

Замість вантажного відсіку встановили склопластиковий жилий модуль із підйомним дахом та висувними секціями в стінах. Він розрахований на чотири особи. Ширина Ford Ranger виросла до 2,1 м, а висота – до 2,25 м.

В жилому модулі піднімається дах і висуваються секції в стінах

Усередині встановили двоспальне ліжко, розкладний диван та стіл. Також є невелика кухня із плитою та духовкою і компактний санвузол із душем. Для живлення електрообладнання встановили сонячні панелі на даху.

Ззаду встановили запасні колеса

Крім того, покращили прохідність Ford Ranger. Пікапу збільшили кліренс, встановили позашляхові шини і шноркель для подолання водних перешкод. Також з’явилася додаткова діодна оптика.

До речі, нещодавно Ford представив недорогий дім на колесах на базі електричного Bronco.

Також Фокус розповідав про раритетний Ford 60-х за $500 000 у новому стані.