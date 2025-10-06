Капсула часу за $500 000: виявлено раритетний Ford Mustang 60-х у новому стані (фото)

У США знайшли чудово збережений Ford Mustang 1969 року в рідкісній зарядженій версії Boss 429. Виготовлено всього 859 таких 375-сильних купе.

Капсулу часу Ford Mustang Boss 429 знайшли в Каліфорнії. Вартість такого авто оцінюють в 500 000 доларів, проте воно не продається. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Спорткар оцінюють в 500 000 доларів Фото: autoevolution.com

За 56 років купе Ford Mustang Boss 429 проїхало лише 35 тис. км. Спорткар уже тривалий час зберігається у приватній колекції і про нього ніхто не знав.

Цей Ford Mustang 1969 року ніколи не реставровували, проте його стан чудовий. Кузов, салон та силовий агрегат добре збереглися.

Раритетний автомобіль чудово зберігся Фото: autoevolution.com

Boss 429 вважається одним із найцінніших Ford Mustang. У 1969 році виготовили лише 859 цих заряджених купе і зараз їх вартість стартує з 300 000 доларів.

Ford Mustang Boss 429, по суті, є дорожньою версією гоночного авто з NASCAR, адже у 60-х правила цих перегонів вимагали, аби в них брали участь доопрацьовані серійні авто.

Під капотом встановлено 7,0-літровий 375-сильний V8 Фото: autoevolution.com

Під капотом Ford Mustang Boss 429 встановлено величезний 7,0-літровий V8 потужністю 375 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год. Також авто отримало самоблокувальний диференціал і спортивну підвіску.

