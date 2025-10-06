Капсула часу за $500 000: виявлено раритетний Ford Mustang 60-х у новому стані (фото)
У США знайшли чудово збережений Ford Mustang 1969 року в рідкісній зарядженій версії Boss 429. Виготовлено всього 859 таких 375-сильних купе.
Капсулу часу Ford Mustang Boss 429 знайшли в Каліфорнії. Вартість такого авто оцінюють в 500 000 доларів, проте воно не продається. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
За 56 років купе Ford Mustang Boss 429 проїхало лише 35 тис. км. Спорткар уже тривалий час зберігається у приватній колекції і про нього ніхто не знав.
Цей Ford Mustang 1969 року ніколи не реставровували, проте його стан чудовий. Кузов, салон та силовий агрегат добре збереглися.
Boss 429 вважається одним із найцінніших Ford Mustang. У 1969 році виготовили лише 859 цих заряджених купе і зараз їх вартість стартує з 300 000 доларів.
Ford Mustang Boss 429, по суті, є дорожньою версією гоночного авто з NASCAR, адже у 60-х правила цих перегонів вимагали, аби в них брали участь доопрацьовані серійні авто.
Під капотом Ford Mustang Boss 429 встановлено величезний 7,0-літровий V8 потужністю 375 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год. Також авто отримало самоблокувальний диференціал і спортивну підвіску.
