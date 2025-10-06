Підтримайте нас RU
Капсула часу за $500 000: виявлено раритетний Ford Mustang 60-х у новому стані (фото)

Ford Mustang 1969
Ford Mustang Boss 429 — дуже рідкісна заряджена версія моделі | Фото: autoevolution.com

У США знайшли чудово збережений Ford Mustang 1969 року в рідкісній зарядженій версії Boss 429. Виготовлено всього 859 таких 375-сильних купе.

Капсулу часу Ford Mustang Boss 429 знайшли в Каліфорнії. Вартість такого авто оцінюють в 500 000 доларів, проте воно не продається. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Ford Mustang Boss 429
Спорткар оцінюють в 500 000 доларів
Фото: autoevolution.com

За 56 років купе Ford Mustang Boss 429 проїхало лише 35 тис. км. Спорткар уже тривалий час зберігається у приватній колекції і про нього ніхто не знав.

Цей Ford Mustang 1969 року ніколи не реставровували, проте його стан чудовий. Кузов, салон та силовий агрегат добре збереглися.

Салон Ford Mustang Boss 1969
Раритетний автомобіль чудово зберігся
Фото: autoevolution.com

Boss 429 вважається одним із найцінніших Ford Mustang. У 1969 році виготовили лише 859 цих заряджених купе і зараз їх вартість стартує з 300 000 доларів.

Ford Mustang Boss 429, по суті, є дорожньою версією гоночного авто з NASCAR, адже у 60-х правила цих перегонів вимагали, аби в них брали участь доопрацьовані серійні авто.

мотор Ford Boss 429
Під капотом встановлено 7,0-літровий 375-сильний V8
Фото: autoevolution.com

Під капотом Ford Mustang Boss 429 встановлено величезний 7,0-літровий V8 потужністю 375 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год. Також авто отримало самоблокувальний диференціал і спортивну підвіску.

До речі, нещодавно виявили знаменитий американський спорткар 70-х за $300 000 із пробігом усього 12,8 тис. км.

Також Фокус розповідав, що в Україні виявили рідкісний BMW 1979 року з цікавою історією.