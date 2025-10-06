Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Капсула времени за $500 000: обнаружен раритетный Ford Mustang 60-х в новом состоянии (фото)

Форд Мустанг 1969 года
Ford Mustang Boss 429 — очень редкая заряженная версия модели | Фото: autoevolution.com

В США нашли прекрасно сохранившийся Ford Mustang 1969 года в редкой заряженной версии Boss 429. Изготовлено всего 859 таких 375-сильных купе.

Related video

Капсулу времени Ford Mustang Boss 429 нашли в Калифорнии. Стоимость такого авто оценивают в 500 000 долларов, однако оно не продается. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Ford Mustang Boss 429
Спорткар оценивают в 500 000 долларов
Фото: autoevolution.com

За 56 лет купе Ford Mustang Boss 429 проехало всего 35 тыс. км. Спорткар уже долгое время хранится в частной коллекции и о нем никто не знал.

Этот Ford Mustang 1969 года никогда не реставрировали, однако его состояние отличное. Кузов, салон и силовой агрегат хорошо сохранились.

Салон Ford Mustang Boss 1969
Раритетный автомобиль прекрасно сохранился
Фото: autoevolution.com

Boss 429 считается одним из самых ценных Ford Mustang. В 1969 году изготовили всего 859 этих заряженных купе и сейчас их стоимость стартует с 300 000 долларов.

Важно
Поддельный Ferrari продали на аукционе по цене двух настоящих суперкаров (фото)
Поддельный Ferrari продали на аукционе по цене двух настоящих суперкаров (фото)

Ford Mustang Boss 429, по сути, является дорожной версией гоночного авто из NASCAR, ведь в 60-х правила этих гонок требовали, чтобы в них участвовали доработанные серийные авто.

мотор Ford Boss 429
Под капотом установлен 7,0-литровый 375-сильный V8
Фото: autoevolution.com

Под капотом Ford Mustang Boss 429 установлен огромный 7,0-литровый V8 мощностью 375 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч. Также авто получило самоблокирующийся дифференциал и спортивную подвеску.

Кстати, недавно обнаружили знаменитый американский спорткар 70-х за $300 000 с пробегом всего 12,8 тыс. км.

Также Фокус рассказывал, что в Украине обнаружили редкий BMW 1979 года с интересной историей.