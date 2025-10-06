Капсула времени за $500 000: обнаружен раритетный Ford Mustang 60-х в новом состоянии (фото)

В США нашли прекрасно сохранившийся Ford Mustang 1969 года в редкой заряженной версии Boss 429. Изготовлено всего 859 таких 375-сильных купе.

Related video

Капсулу времени Ford Mustang Boss 429 нашли в Калифорнии. Стоимость такого авто оценивают в 500 000 долларов, однако оно не продается. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Спорткар оценивают в 500 000 долларов Фото: autoevolution.com

За 56 лет купе Ford Mustang Boss 429 проехало всего 35 тыс. км. Спорткар уже долгое время хранится в частной коллекции и о нем никто не знал.

Этот Ford Mustang 1969 года никогда не реставрировали, однако его состояние отличное. Кузов, салон и силовой агрегат хорошо сохранились.

Раритетный автомобиль прекрасно сохранился Фото: autoevolution.com

Boss 429 считается одним из самых ценных Ford Mustang. В 1969 году изготовили всего 859 этих заряженных купе и сейчас их стоимость стартует с 300 000 долларов.

Важно

Поддельный Ferrari продали на аукционе по цене двух настоящих суперкаров (фото)

Ford Mustang Boss 429, по сути, является дорожной версией гоночного авто из NASCAR, ведь в 60-х правила этих гонок требовали, чтобы в них участвовали доработанные серийные авто.

Под капотом установлен 7,0-литровый 375-сильный V8 Фото: autoevolution.com

Под капотом Ford Mustang Boss 429 установлен огромный 7,0-литровый V8 мощностью 375 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч. Также авто получило самоблокирующийся дифференциал и спортивную подвеску.

Кстати, недавно обнаружили знаменитый американский спорткар 70-х за $300 000 с пробегом всего 12,8 тыс. км.

Также Фокус рассказывал, что в Украине обнаружили редкий BMW 1979 года с интересной историей.