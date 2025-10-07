Недорогой пикап Ford превратили в брутальный автодом для бездорожья (видео)
Пикап Ford Ranger стал основой для интересного проекта. Его переделали во внедорожный автодом со спальней, кухней и санузлом.
Экстремальный дом на колесах Ford Ranger создал немецкий стартап Auriga Explorer. Модель назвали Voyager. Об этом сообщает сайт Carscoops.
За основу взяли пикап Ford Ranger предыдущего поколения, оснащенный 2,0-литровым турбодизелем. Его удлинили до 5,85 м и добавили запасные колеса сзади, поэтому автодом кажется шестиколесным.Важно
Вместо грузового отсека установили стеклопластиковый жилой модуль с подъемной крышей и выдвижными секциями в стенах. Он рассчитан на четыре человека. Ширина Ford Ranger выросла до 2,1 м, а высота — до 2,25 м.
Внутри установили двуспальную кровать, раскладной диван и стол. Также есть небольшая кухня с плитой и духовкой и компактный санузел с душем. Для питания электрооборудования установили солнечные панели на крыше.
Кроме того, улучшили проходимость Ford Ranger. Пикапу увеличили клиренс, установили внедорожные шины и шноркель для преодоления водных преград. Также появилась дополнительная диодная оптика.
Кстати, недавно Ford представил недорогой дом на колесах на базе электрического Bronco.
Также Фокус рассказывал о раритетном Ford 60-х за $500 000 в новом состоянии.