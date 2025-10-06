Ford превратил новый Bronco в недорогой электрифицированный автодом (фото, видео)
Новый электромобиль Ford Bronco получил нестандартную модификацию. Знаменитый внедорожник переделали в дом на колесах.
Дом на колесах Ford Bronco дебютировал в Китае, ведь именно там презентовали новый электрический внедорожник. Стоимость такой опции для модели составляет всего 12 000 юаней ($1285). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Пакет включает подъемную крышу и электропривод складывания сидений, что позволяет быстро превратить новый Ford Bronco в кемпер. Салон Ford Bronco вполне подходит для ночевки, ведь внедорожник достигает 5 м в длину.
В заднюю дверь Ford Bronco вмонтировали набор для пикника — раскладной стол, подстаканники и магнитная лента для крепления ножей. Также установили раскладной тент.Важно
Автодом Ford Bronco предлагается в двух электрифицированных полноприводных вариантах. "Чистый" электромобиль оснащен 450-сильной установкой с батареей на 105,4 кВт∙ч. Запас хода составляет 650 км.
Альтернатива — 422-сильный вариант EREV с 1,5-литровым бензиновым генератором. Батарея у него значительно меньше (43,7 кВт∙ч), поэтому в электрическом режиме можно проехать 220 км. Зато общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1220 км.
Кстати, недавно показали внедорожный автодом Suzuki Jimny в стилистике "Гелендвагена".
Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок вышел электрокроссовер Ford Puma.