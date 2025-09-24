"Гелендваген" в миниатюре: Suzuki Jimny переделали в стильный внедорожный автодом (фото)

Suzuki Jimny получил оригинальную модификацию. Компактный рамный внедорожник превратили в яркий дом на колесах в стиле Mercedes G-Class.

Нестандартный тюнинг Suzuki Jimny выполнило известное японское ателье Wald International. Информация об автодоме появилась на его странице в Instagram.

За основу взяли удлиненный пятидверный Suzuki Jimny Nomad. В Wald International часто выполняют тюнинг "Гелендвагена", поэтому решили сделать японский внедорожник похожим на их проекты на базе Mercedes G-Class.

Внедорожник получил более массивные бамперы и новые подножки

Suzuki Jimny получил новую решетку радиатора, воздухозаборник на капоте и более агрессивные бамперы. Кроме того, установили более массивные расширители арок, новые стальные подножки и дополнительную оптику.

Клиренс Suzuki Jimny увеличили, а огромные полированные диски "обули" в низкопрофильную резину. Внедорожник также отличается двухцветной окраской.

Но самая интересная деталь появилась на крыше Suzuki Jimny. Там установили бокс с раскладной палаткой от компании White House. Это превратило внедорожник в автодом.

На крыше установили бокс с раскладной палаткой

Силовой агрегат Suzuki Jimny Nomad остался без изменений. Авто оснащено 1,5-литровым бензиновым двигателем на 102 л. с., 4-ступенчатым автоматом и полным приводом.

