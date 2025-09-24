"Гелендваген" у мініатюрі: Suzuki Jimny переробили на стильний позашляховий автодім (фото)

Suzuki Jimny отримав оригінальну модифікацію. Компактний рамний позашляховик перетворили на яскравий дім на колесах у стилі Mercedes G-Class.

Нестандартний тюнінг Suzuki Jimny виконало відоме японське ательє Wald International. Інформація про автодім з’явилася на його сторінці в Instagram.

За основу взяли подовжений п’ятидверний Suzuki Jimny Nomad. У Wald International часто виконують тюнінг "Гелендвагена", тому вирішили зробити японський позашляховик схожим на їхні проєкти на базі Mercedes G-Class.

Позашляховик отримав масивніші бампери і нові підніжки

Suzuki Jimny отримав нову решітку радіатора, повітрозабірник на капоті та агресивніші бампери. Крім того, встановили масивніші розширювачі арок, нові сталеві підніжки та додаткову оптику.

Кліренс Suzuki Jimny збільшили, а величезні поліровані диски "взули" у низькопрофільну гуму. Позашляховик також вирізняється двоколірним забарвленням.

Та найцікавіша деталь з’явилася на даху Suzuki Jimny. Там встановили бокс із розкладним наметом від компанії White House. Це перетворило позашляховик на автодім.

На даху встановили бокс із розкладним наметом

Силовий агрегат Suzuki Jimny Nomad залишився без змін. Авто оснащене 1,5-літровим бензиновим двигуном на 102 к. с., 4-ступінчастим автоматом та повним приводом.

