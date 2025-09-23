Емблема Suzuki змінилася вперше за понад два десятиліття (фото)

Компанія Suzuki вперше за 22 роки змінила логотип. Нова емблема виглядає знайомо, але стала більш "екологічною".

Новий логотип Suzuki вперше з’явиться на концептах, які презентують 30 жовтня на автосалоні Japan Mobility Show. Після цього його поступово почнуть встановлювати на серійні Suzuki. Про це повідомляється на сайті японського виробника.

Емблема Suzuki, як і раніше, є літерою "S" — її з мінімальними змінами використовують із 1958 року. Утім, вона стала більш пласкою і менш рельєфною, а також дещо змінила дизайн. У наші дні пласкі логотипи є своєрідним трендом – їх розробили Volkswagen, Mazda, Kia, Opel, Volvo, Renault та низка інших компаній.

Фото: Suzuki

До того ж, із лого Suzuki зник хром – воно тепер сріблясте. Річ у тім, що автовиробники останнім часом активно відмовляються від хрому, адже він є доволі токсичним і неекологічним.

Варто відзначити, логотип Suzuki не оновлювали понад два десятиліття. Востаннє його змінювали ще в 2003 році.

Розробники також стверджують, що емблема Suzuki є втіленням нового слогану бренду By Your Side ("Поруч із тобою"), що символізує більшу орієнтованість на клієнта.

