Эмблема Suzuki изменилась впервые за более чем два десятилетия (фото)

Компания Suzuki впервые за 22 года сменила логотип. Новая эмблема выглядит знакомо, но стала более "экологичной".

Новый логотип Suzuki впервые появится на концептах, которые презентуют 30 октября на автосалоне Japan Mobility Show. После этого его постепенно начнут устанавливать на серийные Suzuki. Об этом сообщается на сайте японского производителя.

Эмблема Suzuki по-прежнему представляет собой букву "S" — она с минимальными изменениями используется с 1958 года. Впрочем, она стала более плоской и менее рельефной, а также несколько изменила дизайн. В наши дни плоские логотипы являются своеобразным трендом — их разработали Volkswagen, Mazda, Kia, Opel, Volvo, Renault и ряд других компаний.

Фото: Suzuki

К тому же, с лого Suzuki исчез хром — оно теперь серебристое. Дело в том, что автопроизводители в последнее время активно отказываются от хрома, ведь он является довольно токсичным и неэкологичным.

Стоит отметить, логотип Suzuki не обновляли более двух десятилетий. Последний раз его меняли еще в 2003 году.

Разработчики также утверждают, что эмблема Suzuki является воплощением нового слогана бренда By Your Side ("Рядом с тобой"), символизирующего большую ориентированность на клиента.

