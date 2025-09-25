Представлен первый в мире электрический автодом: подробности и видео

В США презентовали электрический дом на колесах Coachmen RVEX. У него просторный салон и богатое оснащение.

Новый Coachmen RVEX — первый специализированный электрический автодом в мире, ведь до него существовали только дома на колесах, переделанные из серийных электрокаров. Он поступит в продажу с 2026 года по цене от 150 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

7,3-метровый дом на колесах Coachmen RVEX построен на шасси электрического коммерческого фургона Chevrolet BrightDrop Zevo. Благодаря этому у него просторный интерьер с высоким потолком.

В салоне установили два раскладных дивана Фото: скриншот / YouTube

Внутри установили два раскладных дивана, а также шкафы и полки. На кухне есть большой холодильник, раковина, индукционная плита и микроволновая печь. Нашлось место и для полноценного санузла с душем.

Автодом получил 68-литровый бак для воды и бак для отходов объемом 113 л. Для питания электроприборов установили отдельные аккумуляторы на 1000 А∙ч и солнечные батареи на крыше.

На кухне есть холодильник, плита и раковина Фото: скриншот / YouTube

Дом на колесах Coachmen RVEX оснащен 300-сильной установкой с батареей емкостью 174 кВт∙ч. Запас хода электрокара составляет 434 км.

Ранее Фокус рассказывал об уникальном доме на колесах Scania с гаражом для легковой машины.

Также мы писали о внедорожном автодоме на базе Mercedes Sprinter.