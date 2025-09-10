Mercedes Sprinter превратили в дорогой внедорожный автодом (фото, видео)

Mercedes-Benz Sprinter стал основой для экстремального дома на колесах. Микроавтобус подготовили для путешествий по бездорожью.

Автодом Mercedes Sprinter создала компания RRE Global из США и оценила его в 190 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

За основу взяли полноприводный Mercedes Sprinter 170 AWD 2024 года. Микроавтобусу увеличили клиренс, добавили защиту днища и установили 18-дюймовые стальные диски с внедорожными шинами. Также появились дуги, подножки, дополнительные фары и даже лебедка. Сзади оборудовано крепление для багажных боксов.

Сзади установили багажные боксы

Салон Mercedes Sprinter украсили кожей, алькантарой и деревом. Здесь есть двуспальная кровать, поворотные кресла, стол и разнообразные шкафы. Для увеличения внутреннего пространства поднимается крыша и на втором уровне есть дополнительные спальные места.

На кухне установили раковину, холодильник и плиту. Внутри есть телевизор и мощная аудиосистема. Нашлось даже место для небольшого санузла с душем.

В салоне есть кухня, спальня и санузел

Подвеску Mercedes Sprinter усилили. Кроме того, установили адаптивные амортизаторы с несколькими режимами работы и увеличенные тормоза.

