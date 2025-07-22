Электромобиль Tesla Cybertruck превратили в оригинальный внедорожный автодом (видео)

Пикап Tesla Cybertruck стал основой для интересного проекта. Электрокар переделали в оригинальный дом на колесах для бездорожья.

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Нестандартный тюнинг Tesla Cybertruck выполнила турецкая компания Hotomobil, которая давно изготавливает дома на колесах. Переделка пикапа в автодом стоит 66 000 долларов. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

Электромобиль Tesla Cybertruck получил специальный жилой модуль, который установили на грузовой платформе. Он изготовлен из стеклопластика, а потому весит всего 417 кг.

В кузове установили жилой модуль

Внутри нашлось место для двуспальной кровати, стола, шкафов и телевизора. Также есть компактная кухня с раковиной, холодильником и микроволновой печью.

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Пол покрыт деревом и напоминает палубу яхты. Модуль получил теплоизоляцию толщиной 20 мм, что позволяет использовать его и в холодную погоду. Конечно же, есть обогреватель и кондиционер.

Внутри оборудовали кухню с раковиной и холодильником Автодом рассчитан на двух человек

Характеристики дома на колесах Tesla Cybertruck пока не раскрывают. Известно, что запас хода электромобиля снизится из-за большей массы и ухудшенной аэродинамики и будет меньше, чем у стандартной модели (563 км).

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