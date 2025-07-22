Електромобіль Tesla Cybertruck перетворили на оригінальний позашляховий автодім (відео)

Пікап Tesla Cybertruck став основою для цікавого проєкту. Електрокар переробили на оригінальний дім на колесах для бездоріжжя.

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Нестандартний тюнінг Tesla Cybertruck виконала турецька компанія Hotomobil, яка давно виготовляє будинки на колесах. Переробка пікапа в автодім коштує 66 000 доларів. Про це повідомляється на сайті Autoevolution.

Електромобіль Tesla Cybertruck отримав спеціальний житловий модуль, який встановили на вантажній платформі. Він виготовлений зі склопластику, а тому важить лише 417 кг.

У кузові встановили житловий модуль

Усередині знайшлося місце для двоспального ліжка, столу, шаф та телевізора. Також є компактна кухня із раковиною, холодильником та мікрохвильовою піччю.

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Підлога покрита деревом і нагадує палубу яхти. Модуль отримав теплоізоляцію товщиною 20 мм, що дозволяє використовувати його і в холодну погоду. Звісно ж, є обігрівач та кондиціонер.

Усередині обладнали кухню з раковиною та холодильником Автодім розрахований на двох осіб

Характеристики будинку на колесах Tesla Cybertruck поки не розкривають. Відомо, що запас ходу електромобіля знизиться через більшу масу та погіршену аеродинаміку і буде меншим, аніж у стандартної моделі (563 км).

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