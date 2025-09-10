Mercedes Sprinter перетворили на дорогий позашляховий автодім (фото, відео)

Mercedes-Benz Sprinter став основою для екстремального будинку на колесах. Мікроавтобус підготували для подорожей бездоріжжям.

Автодім Mercedes Sprinter створила компанія RRE Global зі США та оцінила його в 190 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

За основу взяли повнопривідний Mercedes Sprinter 170 AWD 2024 року. Мікроавтобусу збільшили кліренс, додали захист днища та встановили 18-дюймові сталеві диски з позашляховими шинами. Також з’явилися дуги, підніжки, додаткові фари та навіть лебідка. Ззаду обладнане кріплення для багажних боксів.

Ззаду встановили багажні бокси

Салон Mercedes Sprinter оздобили шкірою, алькантарою та деревом. Тут є двоспальне ліжко, поворотні крісла, стіл та різноманітні шафи. Для збільшення внутрішнього простору піднімається дах і на другому рівні є додаткові спальні місця.

На кухні встановили раковину, холодильник та плиту. Усередині є телевізор та потужна аудіосистема. Знайшлося навіть місце для невеликого санвузла з душем.

У салоні є кухня, спальня та санвузол

Підвіску Mercedes Sprinter посилили. Крім того, встановили адаптивні амортизатори з кількома режимами роботи та збільшені гальма.

