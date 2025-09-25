Представлено перший у світі електричний автодім: подробиці та відео

У США презентували електричний дім на колесах Coachmen RVEX. У нього просторий салон та багате оснащення.

Related video

Новий Coachmen RVEX — перший спеціалізований електричний автодім у світі, адже до нього існували лише будинки на колесах, перероблені з серійних електрокарів. Він надійде в продаж із 2026 року за ціною від 150 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

7,3-метровий дім на колесах Coachmen RVEX збудований на шасі електричного комерційного фургона Chevrolet BrightDrop Zevo. Завдяки цьому у нього просторий інтер’єр із високою стелею.

У салоні встановили два розкладних дивани Фото: скриншот / YouTube

Усередині встановили два розкладних дивани, а також шафи та полиці. На кухні є великий холодильник, раковина, індукційна плита та мікрохвильова піч. Знайшлося місце і для повноцінного санвузла з душем.

Важливо

"Гелендваген" у мініатюрі: Suzuki Jimny переробили на стильний позашляховий автодім (фото)

Автодім отримав 68-літровий бак для води та бак для відходів об’ємом 113 л. Для живлення електроприладів встановили окремі акумулятори на 1000 А∙год та сонячні батареї на даху.

На кухгні є холодильник, плита та раковина Фото: скриншот / YouTube

Дім на колесах Coachmen RVEX оснащений 300-сильною установкою з батареєю ємністю 174 кВт∙год. Запас ходу електрокара становить 434 км.

Раніше Фокус розповідав про унікальний дім на колесах Scania із гаражем для легкової машини.

Також ми писали про позашляховий автодім на базі Mercedes Sprinter.