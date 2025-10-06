Ford перетворив новий Bronco на недорогий електрифікований автодім (фото, відео)
Новий електромобіль Ford Bronco отримав нестандартну модифікацію. Знаменитий позашляховик переробили на дім на колесах.
Дім на колесах Ford Bronco дебютував у Китаї, адже саме там презентували новий електричний позашляховик. Вартість такої опції для моделі становить лише 12 000 юанів ($1285). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Пакет включає підйомний дах і електропривід складання сидінь, що дозволяє швидко перетворити новий Ford Bronco на кемпер. Салон Ford Bronco цілком підходить для ночівлі, адже позашляховик сягає 5 м завдовжки.
У задні двері Ford Bronco вмонтували набір для пікніка – розкладний стіл, підсклянники та магнітна стрічка для кріплення ножів. Також встановили розкладний тент.Важливо
Автодім Ford Bronco пропонують у двох електрифікованих повнопривідних варіантах. "Чистий" електромобіль оснащений 450-сильною установкою із батареєю на 105,4 кВт∙год. Запас ходу становить 650 км.
Альтернатива – 422-сильний варіант EREV із 1,5-літровим бензиновим генератором. Батарея у нього значно менша (43,7 кВт∙год), тому в електричному режимі можна проїхати 220 км. Зате загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1220 км.
