На продажу выставили роскошный дворец на колесах Mercedes за $2,2 миллиона (фото)
В Германии выставили на продажу люксовый автодом Mercedes-Benz. Это один из самых дорогих в мире домов на колесах.
Автодом Giga Space создала компания Dembell. Несмотря на пробег 8200 км его оценили в 2,2 миллиона долларов, сообщает сайт Autoevolution.
Дом на колесах построен на трехосном шасси грузовика Mercedes Actros 2553. Он оснащен 12,8-литровым 530-сильным турбодизелем, автоматической КПП и пневмоподвеской.
Автодом Mercedes Dembell Giga Space оснастили выдвижными секциями по бокам, гаражом для мотоциклов сзади и раскладным тентом.
Салон отделали кожей, деревом и дорогой плиткой. Внутри установили итальянскую мебель, а в потолке есть панорамная крыша с переменной тонировкой.Важно
В спальне Dembell Giga Space установлена широкая кровать, а в гостиной оборудовали лаунж-зону с угловым диваном, столом и поворотными креслами. Также есть мини-бар и два 50-дюймовых телевизора.
На кухне установили индукционную плиту, холодильник, микроволновую печь и духовку. Санузел отделали мрамором и дополнили душем, полотенцесушителем и стиральной машиной.
Дом на колесах Mercedes оснащен бойлером, теплым полом и климат-контролем. Электрооборудование питается от дополнительного аккумулятора и от солнечных батарей на крыше.
