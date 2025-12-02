"Превратились в кирпичи": россиянам заблокировали сотни Porsche через спутник

В РФ перестали заводиться сотни автомобилей Porsche. Эксперты утверждают, что машины заблокировали дистанционно через спутник.

Массовую блокировку Porsche в РФ зафиксировали 1 декабря, хотя первые случаи имели место еще 28 ноября. Об этом сообщает агентство РБК.

Сотни автомобилей Porsche на всей территории России фактически "превратились в кирпичи" — перестали заводиться из-за потери связи со спутниковой системой сигнализации. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Краснодара. Многим владельцам пришлось воспользоваться услугами эвакуатора.

"Мы наблюдаем кратное увеличение обращений в сервис компании владельцев автомобилей Porsche с 28 ноября. Наши специалисты выяснили, что проблема — в блокировке штатной сигнализации через спутник", — заявила директор по сервису автодилера "Рольф" Юлия Трушкова.

Відео дня

По ее словам, существует вероятность того, что такая блокировка авто была преднамеренной. Проблемы отмечены у разных моделей Porsche — как бензиновых, так и электрических. Снять блокировку можно, перезагрузив блок сигнализации после его разборки на СТО. Впрочем, некоторые авто удалось "оживить", отключив их аккумуляторы на 10 часов.

Важно

Революционные перемены: новый Porsche Cayenne 2026 стал электромобилем (фото, видео)

Кроме того, подобные проблемы фиксируются у автомобилей Mercedes-Benz, однако они не блокируются полностью.

Напомним, что бренд Porsche прекратил официально поставлять автомобили в РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, однако продать российский бизнес не удалось.

Ранее Фокус рассказывал, что в РФ на выставке презентовали ржавую "Ниву".

Также мы сообщает, что Chery внезапно покидает российский авторынок.