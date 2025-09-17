Chery внезапно покидает российский рынок: названы причины

Концерн Chery Automobile неожиданно решил покинуть рынок РФ. Один из крупнейших китайских автопроизводителей не хочет попасть под санкции.

Related video

Chery полностью покинет Россию до 2027 года. Об этом отмечается в официальном заявлении автопроизводителя из КНР, сообщает агентство Nikkei.

Основная причина отказа от продажи авто в России — нежелание попасть под вторичные западные санкции. Chery выходит на Гонконгскую биржу и планирует разместить там свои акции на 1,2 миллиарда долларов.

"Мы приняли решение свернуть работу в РФ, чтобы подтвердить соблюдение санкционных требований и правил экспортного контроля", — отмечается в сообщении.

К тому же, китайский концерн начал активно завоевывать рынки Евросоюза и Австралии. Санкции помешали бы Chery продавать там свои автомобили. Примечательно, что ранее автомобили Chery перестали продавать в Иране и на Кубе.

Важно

Новый электромобиль Chery QQ станет дешевой альтернативой VW ID.3 и MG4 (фото)

Еще одной причиной стало увеличение ставок утилизационного сбора на импортные авто в России. Chery пока не собирает свои модели на территории РФ, поэтому подпадает под повышенный сбор.

Стоит отметить, что российский рынок долгое время считался ключевым для Chery Automobile. В 2024 году в РФ продали 325,2 тыс. автомобилей Chery, Exeed, Jaecoo, Jetour и Omoda, что составляет примерно 20% от общего количества.

Именно с российского рынка Chery получили 25,5% всей выручки. На территории РФ действовали 372 дилерских центра и 687 автосалонов Chery. С апреля эти активы уже начали распределять между тремя российскими компаниями.

Ранее Фокус писал, что новый кроссовер "Москвич" провалился на рынке — за первые две недели продали всего одно авто.

Также мы писали, что в Украине появится новый электрифицированный кроссовер от Chery с запасом хода более 1000 км.