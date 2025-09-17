Поддержите нас UA
Chery внезапно покидает российский рынок: названы причины

Chery Tiggo 9
Chery продвигает продукцию на рынок ЕС и не желает попасть под санкции из-за присутствия в РФ | Фото: скриншот / YouTube

Концерн Chery Automobile неожиданно решил покинуть рынок РФ. Один из крупнейших китайских автопроизводителей не хочет попасть под санкции.

Chery полностью покинет Россию до 2027 года. Об этом отмечается в официальном заявлении автопроизводителя из КНР, сообщает агентство Nikkei.

Основная причина отказа от продажи авто в России — нежелание попасть под вторичные западные санкции. Chery выходит на Гонконгскую биржу и планирует разместить там свои акции на 1,2 миллиарда долларов.

"Мы приняли решение свернуть работу в РФ, чтобы подтвердить соблюдение санкционных требований и правил экспортного контроля", — отмечается в сообщении.

К тому же, китайский концерн начал активно завоевывать рынки Евросоюза и Австралии. Санкции помешали бы Chery продавать там свои автомобили. Примечательно, что ранее автомобили Chery перестали продавать в Иране и на Кубе.

Еще одной причиной стало увеличение ставок утилизационного сбора на импортные авто в России. Chery пока не собирает свои модели на территории РФ, поэтому подпадает под повышенный сбор.

Стоит отметить, что российский рынок долгое время считался ключевым для Chery Automobile. В 2024 году в РФ продали 325,2 тыс. автомобилей Chery, Exeed, Jaecoo, Jetour и Omoda, что составляет примерно 20% от общего количества.

Именно с российского рынка Chery получили 25,5% всей выручки. На территории РФ действовали 372 дилерских центра и 687 автосалонов Chery. С апреля эти активы уже начали распределять между тремя российскими компаниями.

