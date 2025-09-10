Запас хода — 1000 км: в Украине появился недорогой электрифицированный кроссовер Jetour (фото)

На украинский рынок выходит новый Jetour T1. Кроссовер от Chery отличается брутальным дизайном и оснащен электрифицированной установкой.

Кроссовер Jetour T1 — младший брат модели T2, которая уже представлена в Украине. Подробности новинки раскрыли на сайте украинского представительства бренда.

Новый Jetour T1 — 4,7-метровая семейная модель с брутальным рубленым дизайном. У него просторный пятиместный салон и большой (574-1262 л) багажник.

Jetour T1 может проехать 117 км без подзарядки Фото: Jetour

Jetour T1 в Украине доступен в плагин-гибридном исполнении i-DM с передним приводом. 1,5-литровая турбочетверка и электромотор суммарно развивали 204 л.с. и 310 Нм. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Средний расход топлива — 7,2 л/100 км. Батарея емкостью 26,7 кВт∙ч позволяет преодолеть 117 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге превышает 1000 км.

Кроссовер богато оснащен Фото: Jetour

Новый Jetour T1 в Украине доступен в одном варианте Prestige стоимостью от 1 630 000 гривен. Комплектация включает панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электроприводы сидений и дверей багажника, датчики света и дождя, вентиляцию передних и подогрев всех кресел, обогрев руля и набор систем безопасности.

