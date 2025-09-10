Запас ходу — 1000 км: в Україні з'явився недорогий електрифікований кросовер Jetour (фото)

На український ринок виходить новий Jetour T1. Кросовер від Chery вирізняється брутальним дизайном та оснащений електрифікованою установкою.

Кросовер Jetour T1 — молодший брат моделі T2, яка вже представлена в Україні. Подробиці новинки розкрили на сайті українського представництва бренду.

Новий Jetour T1 — 4,7-метрова сімейна модель із брутальним рубаним дизайном. У нього просторий п’ятимісний салон та великий (574-1262 л) багажник.

Jetour T1 може проїхати 117 км без підзарядки Фото: Jetour

Jetour T1 в Україні доступний у плагін-гібридному виконанні i-DM із переднім приводом. 1,5-літрова турбочетвірка та електромотором сумарно розвивали 204 к. с. та 310 Нм. Максимальна швидкість становить 180 км/год.

Середня витрата пального – 7,2 л/100 км. Батарея ємністю 26,7 кВт∙год дозволяє подолати 117 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі перевищує 1000 км.

Кросовер багато оснащений Фото: Jetour

Новий Jetour T1 в Україні доступний в одному варіанті Prestige вартістю від 1 630 000 гривень. Комплектація включає панорамний дах, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, електроприводи сидінь і дверей багажника, датчики світла та дощу, вентиляцію передніх і підігрів усіх крісел, обігрів керма та набір систем безпеки.

