Новий електромобіль Chery QQ стане дешевою альтернативою VW ID.3 та MG4 (фото)

На автошоу в Ченду представили новий Chery QQ3. Дешевий електричний хетчбек вирізняється оригінальним дизайном і багато оснащений.

Електромобіль Chery QQ3 надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 70 000 юанів ($9800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Нова модель стане флагманом у сімействі Chery QQ. Як відомо, тепер це ціла лінійка недорогих міських електрокарів. QQ3 буде дешевим аналогом Volkswagen ID.3 і MG4.

Авто оснастили 122-сильним електромотором Фото: Chery

Новий Chery QQ3 – хетчбек С-класу завдовжки 4,2 м при колісній базі 2,7 м. У його дизайні переважають плавні округлені форми. Звертають на себе увагу великі овальні фари та ліхтарі, а також доволі крупні дверні ручки.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Chery

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Передні сидіння отримали електропривід із пам’яттю налаштувань, підігрів та вентиляцію, обігрівається і кермо.

Також електроприводом оснастили двері багажника. Його об’єм не розкривають, але зазначають, що додатковий 70-літровий відсік є спереду.

Передні та задні крісла оснащені підігрівом Фото: Chery

Новий електромобіль Chery QQ3 оснастили мотором потужністю 122 к. с. на задній вісі. Ємність батареї та запас ходу розкриють ближче до дати старту продажів.

Між іншим, нещодавно презентували компактніший і дешевший електрокар Chery QQ Domi за $8300.

Також Фокус розповідав про новий потужний електрокросовер Tesla Model Y Performance.