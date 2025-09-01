Новый электромобиль Chery QQ станет дешевой альтернативой VW ID.3 и MG4 (фото)

На автошоу в Чэнду представили новый Chery QQ3. Дешевый электрический хэтчбек отличается оригинальным дизайном и богато оснащен.

Электромобиль Chery QQ3 поступит в продажу до конца года по цене примерно от 70 000 юаней ($9800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новая модель станет флагманом в семействе Chery QQ. Как известно, теперь это целая линейка недорогих городских электрокаров. QQ3 будет дешевым аналогом Volkswagen ID.3 и MG4.

Авто оснастили 122-сильным электромотором Фото: Chery

Новый Chery QQ3 — хэтчбек С-класса длиной 4,2 м при колесной базе 2,7 м. В его дизайне преобладают плавные скругленные формы. Обращают на себя внимание крупные овальные фары и фонари, а также довольно крупные дверные ручки.

На передней панели установлены два экрана Фото: Chery

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья получили электропривод с памятью настроек, подогрев и вентиляцию, обогревается и руль.

Также электроприводом оснастили дверь багажника. Его объем не раскрывают, но отмечают, что дополнительный 70-литровый отсек есть спереди.

Передние и задние кресла оснащены подогревом Фото: Chery

Новый электромобиль Chery QQ3 оснастили мотором мощностью 122 л. с. на задней оси. Емкость батареи и запас хода раскроют ближе к дате старта продаж.

Между прочим, недавно презентовали более компактный и дешевый электрокар Chery QQ Domi за $8300.

Также Фокус рассказывал о новом мощном электрокроссовере Tesla Model Y Performance.