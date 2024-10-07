Ціна $15 700 і запас ходу 1300 км: Chery показали електрифікований позашляховик (фото)

Новий Jetour Shanhai T1 — 4,7-метровий позашляховик із брутальним дизайном. Його оснастили гібридною установкою, яка дає змогу подолати 117 км на електротязі.

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Опубліковано офіційні фото Jetour Shanhai T1. Новий позашляховик від Chery надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 110 000 юанів ($15 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Позашляховик є молодшим братом Jetour T2, якого невдовзі почнуть продавати в Україні. Дві моделі дуже схожі зовні: вирізняються брутальним дизайном із високим капотом і роздутими крилами. Широка решітка радіатора поєднується із великими фарами.

Авто здатне проїхати 117 км на електротязі Фото: Chery

Розміри Jetour Shanhai T1:

довжина — 4706 мм;

ширина — 1967 мм;

висота — 1845 мм;

колісна база — 2810 мм;

маса — 1963 кг.

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У салоні Jetour Shanhai T1 встановлено приплюснуте кермо, цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Передні крісла розділені високою консоллю.

Китайський позашляховик Jetour Shanhai T1 пропонують у плагін-гібридній версії з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 154 к. с. та двома електромоторами, потужність яких поки не розкрили.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Chery

Акумуляторна батарея на 26,7 кВт∙год дає змогу подолати 117 км у електричному режимі. Загальний запас ходу Chery Jetour T1 на бензині та електротязі становить 1300 км.

До речі, позашляховики і кросовери Chery Jetour невдовзі продаватимуть на ринку ЄС під новим брендом.

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