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Ціна $15 700 і запас ходу 1300 км: Chery показали електрифікований позашляховик (фото)

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Фото: Chery | Jetour Shanhai T1 — 4,7-метровий гібридний позашляховик

Новий Jetour Shanhai T1 — 4,7-метровий позашляховик із брутальним дизайном. Його оснастили гібридною установкою, яка дає змогу подолати 117 км на електротязі.

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Опубліковано офіційні фото Jetour Shanhai T1. Новий позашляховик від Chery надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 110 000 юанів ($15 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Позашляховик є молодшим братом Jetour T2, якого невдовзі почнуть продавати в Україні. Дві моделі дуже схожі зовні: вирізняються брутальним дизайном із високим капотом і роздутими крилами. Широка решітка радіатора поєднується із великими фарами.

Jetour T1, Jetour Shanhai T1, Jetour Shanhai, Chery Jetour, позашляховик Chery Fullscreen
Авто здатне проїхати 117 км на електротязі
Фото: Chery

Розміри Jetour Shanhai T1:

  • довжина — 4706 мм;
  • ширина — 1967 мм;
  • висота — 1845 мм;
  • колісна база — 2810 мм;
  • маса — 1963 кг.
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У салоні Jetour Shanhai T1 встановлено приплюснуте кермо, цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Передні крісла розділені високою консоллю.

Китайський позашляховик Jetour Shanhai T1 пропонують у плагін-гібридній версії з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 154 к. с. та двома електромоторами, потужність яких поки не розкрили.

Салон Jetour Shanhai T1, Jetour Shanhai, Chery Jetour, позашляховик Chery Fullscreen
На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Chery

Акумуляторна батарея на 26,7 кВт∙год дає змогу подолати 117 км у електричному режимі. Загальний запас ходу Chery Jetour T1 на бензині та електротязі становить 1300 км.

До речі, позашляховики і кросовери Chery Jetour невдовзі продаватимуть на ринку ЄС під новим брендом.

Також Фокус розповідав про доступний електрифікований кросовер Chery із запасом ходу 1300 км.