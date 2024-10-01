У Італії презентували доступні позашляховики з брутальним дизайном (фото)

На європейський ринок виходять автомобілі нової марки ICH-X. Під цим брендом випускатимуть позашляховики та пікапи.

Related video

У Турині презентували моделі нового бренду ICH-X. Він спеціалізуватиметься на випуску позашляховиків. Про це повідомляє сайт Motor.es.

ICH-X K3 — європейська версія Jetour T2

Презентували дві моделі ICH-X, проте вони не є абсолютно новими. Річ у тім, що під цим брендом в Італії збиратимуть китайські автомобілі, причому різних марок.

Важливо

Позашляхова легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

Зокрема, новий ICH-X K3 — це Jetour T2 від Chery, який невдовзі з’явиться в Україні. 4,7-метрове авто вирізняється брутальним кутастим дизайном із широкою решіткою радіатора та роздутими крилами. У салоні встановлені цифровий щиток приладів і 15,6-дюймовий тачскрін.

ICH-X K4

Позашляховик ICH-X K3 оснащений 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 245 сил, а також 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями та повним приводом. Його кліренс становить 220 мм. Ціна ICH-X K3 стартує з 48 500 євро, причому авто матиме багату комплектацію.

ICH-X K4 створений на базі JAC T9

А от пікап ICH-X K4 – це рамний пікап JAC T9. 5,3-метрове авто вирізняється нестандартним дизайном, а в його салоні встановлено портретний тачскрін. 2,0-літровий турбодизель потужністю 163 к. с. працює в парі з 8-ступінчастим автоматом і дозволяє буксирувати 3,5-тонний причеп.

Раніше Фокус розповідав про новий екстремальний пікап Ford потужністю 800 сил.

Також ми писали про новий кросовер Honda для бездоріжжя.