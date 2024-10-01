В Италии презентовали доступные внедорожники с брутальным дизайном (фото)

На европейский рынок выходят автомобили новой марки ICH-X. Под этим брендом будут выпускать внедорожники и пикапы.

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В Турине презентовали модели нового бренда ICH-X. Он будет специализироваться на выпуске внедорожников. Об этом сообщает сайт Motor.es.

ICH-X K3 — европейская версия Jetour T2 — европейская версия Jetour T2

Презентовали две модели ICH-X, однако они не являются абсолютно новыми. Дело в том, что под этим брендом в Италии будут собирать китайские автомобили, причем разных марок.

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В частности, новый ICH-X K3 — это Jetour T2 от Chery, который вскоре появится в Украине. 4,7-метровое авто отличается брутальным угловатым дизайном с широкой решеткой радиатора и раздутыми крыльями. В салоне установлены цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин.

ICH-X K4

Внедорожник ICH-X K3 оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 245 сил, а также 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и полным приводом. Его клиренс составляет 220 мм. Цена ICH-X K3 стартует с 48 500 евро, причем авто будет иметь богатую комплектацию.

ICH-X K4 создан на базе JAC T9

А вот пикап ICH-X K4 — это рамный пикап JAC T9. 5,3-метровое авто отличается нестандартным дизайном, а в его салоне установлен портретный тачскрин. 2,0-литровый турбодизель мощностью 163 л. с. работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и позволяет буксировать 3,5-тонный прицеп.

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