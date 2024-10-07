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Цена $15 700 и запас хода 1300 км: Chery показали электрифицированный внедорожник (фото)

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Фото: Chery | Jetour Shanhai T1 — 4,7-метровый гибридный внедорожник

Новый Jetour Shanhai T1 — 4,7-метровый внедорожник с брутальным дизайном. Его оснастили гибридной установкой, которая позволяет преодолеть 117 км на электротяге.

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Опубликованы официальные фото Jetour Shanhai T1. Новый внедорожник от Chery поступит в продажу до конца года по цене примерно от 110 000 юаней ($15 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Внедорожник является младшим братом Jetour T2, который вскоре начнут продавать в Украине. Две модели очень похожи внешне: отличаются брутальным дизайном с высоким капотом и раздутыми крыльями. Широкая решетка радиатора сочетается с крупными фарами.

Jetour T1, Jetour Shanhai T1, Jetour Shanhai, Chery Jetour, внедорожник Chery Fullscreen
Авто способно проехать 117 км на электротяге
Фото: Chery

Размеры Jetour Shanhai T1:

  • длина — 4706 мм;
  • ширина — 1967 мм;
  • высота — 1845 мм;
  • колесная база — 2810 мм;
  • масса — 1963 кг.
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В салоне Jetour Shanhai T1 установлен приплюснутый руль, цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высокой консолью.

Китайский внедорожник Jetour Shanhai T1 предлагается в плагин-гибридной версии с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 154 л. с. и двумя электромоторами, мощность которых пока не раскрыли.

Салон Jetour Shanhai T1, Jetour Shanhai, Chery Jetour, внедорожник Chery Fullscreen
На передней панели установлено два дисплея
Фото: Chery

Аккумуляторная батарея на 26,7 кВт∙ч позволяет преодолеть 117 км в электрическом режиме. Общий запас хода Chery Jetour T1 на бензине и электротяге составляет 1300 км.

Кстати, внедорожники и кроссоверы Chery Jetour вскоре будут продаваться на рынке ЕС под новым брендом.

Также Фокус рассказывал о доступном электрифицированном кроссовере Chery с запасом хода 1300 км.