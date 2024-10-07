Цена $15 700 и запас хода 1300 км: Chery показали электрифицированный внедорожник (фото)
Новый Jetour Shanhai T1 — 4,7-метровый внедорожник с брутальным дизайном. Его оснастили гибридной установкой, которая позволяет преодолеть 117 км на электротяге.
Опубликованы официальные фото Jetour Shanhai T1. Новый внедорожник от Chery поступит в продажу до конца года по цене примерно от 110 000 юаней ($15 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Внедорожник является младшим братом Jetour T2, который вскоре начнут продавать в Украине. Две модели очень похожи внешне: отличаются брутальным дизайном с высоким капотом и раздутыми крыльями. Широкая решетка радиатора сочетается с крупными фарами.
Размеры Jetour Shanhai T1:
- длина — 4706 мм;
- ширина — 1967 мм;
- высота — 1845 мм;
- колесная база — 2810 мм;
- масса — 1963 кг.
В салоне Jetour Shanhai T1 установлен приплюснутый руль, цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высокой консолью.
Китайский внедорожник Jetour Shanhai T1 предлагается в плагин-гибридной версии с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 154 л. с. и двумя электромоторами, мощность которых пока не раскрыли.
Аккумуляторная батарея на 26,7 кВт∙ч позволяет преодолеть 117 км в электрическом режиме. Общий запас хода Chery Jetour T1 на бензине и электротяге составляет 1300 км.
Кстати, внедорожники и кроссоверы Chery Jetour вскоре будут продаваться на рынке ЕС под новым брендом.
Также Фокус рассказывал о доступном электрифицированном кроссовере Chery с запасом хода 1300 км.